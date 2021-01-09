Украинец заинтриговал американского тренера, добыв вторую победу в сезоне

Минувшая ночь в НБА стала победной для украинских баскетболистов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк в матче против "Финикса" получил 17 минут игрового времени, за которые набрал 6 очков из-за дуги, сделал 1 передачу и 1 перехват при 1 потере. А "Пистонс" одержали вторую победу в сезоне – 110:105.

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Главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси доволен прогрессом в команде украинского защитника. Об этом в Twitter сообщил журналист "Пистонс" Род Берд.

"В обороне он стал играть лучше и физически стал сильнее, появилось внимание к деталям. Это один из моментов, на которых он сосредоточился прошлым летом. Михайлюк входит в группу молодых игроков, у которых светлое будущее. Я действительно заинтригован его будущим, особенно в плане игры в обороне", – заявил Кейси.

Украинский центровой "Торонто" Алексей Лэнь впервые вышел в стартовой пятерке "динозавров" против "Сакраменто". Лэнь отыграл 5 минут, за которые не успел набрать очков. Канадский клуб добыл вторую победу в сезоне, выиграв у "Кингз" со счетом 144:123.

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что ради "Торонто" украинец пошел на рекордное понижение зарплаты в НБА.

Смотрите, как тренируется Михайлюк

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram