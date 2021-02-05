Украинка, байкерша и сестра футболиста: пять самых необычных романов Криштану Роналду

Сегодня Криштиану Роналду исполняется 36 лет. Главным признанием мастерства португальца, помимо целой коллекции трофеев, являются пять побед в награде "Золотой мяч". Тем не менее Роналду имеет победы и за пределами поля. Португальский красавчик успел разбить не одно женское сердце, пока, кажется, обрел главную любовь своей жизни в лице Джорджины Родригес.

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Криштиану приписывали романы с Перис Хилтон, финалисткой Мисс Италия-1994 и даже девушкой, продававшей девственность в Сети. Мы решили выделить пять самых необычных и запоминающихся отношений в жизни португальца.

ЖОРДАНА ЖАРДЕЛ

Одна из первых девушек Роналду. Криштиану завел роман с сестрой знаменитого футболиста Марио Жардела, когда еще играл на родине за "Спортинг". Впрочем, отношения парочки продлились не долго. Роналду перебрался в Англию в "Манчестер Юнайтед", а Жордана осталась в Лиссабоне. Возможно, у них получились бы отношения на расстоянии, если бы Криштиану не узнал, что девушка встречается с игроком "Бенфики". Двойной измены футболист не простил.

ДЖЕММА АТКИНСОН

Одни из самых непростых отношений Криштиану. Парочка несколько раз расставалась, а затем снова сходилась. Девушка признавалась, что танцевала для Роналду стриптиз, чтобы удержать его возле себя, однако Криштиану этого было мало и он похаживал к девушкам легкого поведения. Измены Джемма простить уже не смогла. Хотя СМИ нарыли информацию, что именно девушка ходила налево.

НЕРЕЙДА ГАЛЬЯРДО

Первая любовь Роналду после переезда в Испанию. В отличие от других пассий футболиста, Нерейда не была моделью (хотя очень этого добивалась) или светской львицей. Более того, на момент встречи с Криштиану девушка работала в одном из государственных приютов за гроши, а по ночам тусовалась в клубах и гоняла на байке. Возможно, статус Нерейды и стал причиной расставания.

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ИРИНА ШЕЙК

Российская модель познакомилась с Роналду в 2010 году. Их отношения продлились долгих пять лет, однако неожиданно оборвались после того, как Ирина не явилась на день рождения мамы португальца. После расставания Шейк признавалась, что рядом с Криштиану ей было неприятно и небезопасно.

ЯРА ХМИДАН

Восходящая звезда модельного бизнеса из Одессы познакомилась с Роналду сразу после расставания с Шейк. По слухам, их свел скандальный сводник Петр Листерман на вечеринке по случаю очередного вручения Криштиану "Золотого мяча". Неизвестно, сколько продлились отношения португальца с Ярой, однако нельзя было пройти мимо такого факта, что звезда футбола променял россиянку на красотку из Украины.