Версія українською
$ 27,75
33,17

Украинка из "Шахтера" затмила главную красотку Италии: о ней пишет весь мир

13 марта, 14:23

Александр Трикиша

За сутки на страницу Ольги Каленчук подписалось 40 тысяч фанатов

Телеведущая "Шахтера" Ольга Каленчук затмила главную красотку итальянского телевидения Дилетту Леотту. Местные СМИ восторгаются красотой украинки, "зажигавшей" в кулуарах матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Шахтером" на "Стадио Олимпико".

Читайте также: Девушка, дрожавшая возле Роналду, стала всемирно известной. Криштиану не оставил ее без внимания

"Чарующая улыбка, длинные светлые волосы и веселый характер. Ольга – звезда в Украине: с почти 40 тысячами подписчиков в Instagram, она является кандидатом на звание одного из самых любимых спортивных ведущих фанатов со всего мира", – так охарактеризовало красотку Corriere Dello Sport.

Множество зарубежных пабликов в соцсетях публикуют коллажи из фото Дилетты Леотты и Ольги Каленчук, где просят своих подписчиков определить, кто красивее.

Читайте также: Фанаты "Наполи" попросили Дилетту Леотту показать грудь. Она показала кое-что другое

После такой рекламы Ольга проснулась знаменитостью. Девушка призналась, что за сутки на ее страницу добавилось 40 тысяч подписчиков и сейчас число поклонников перевалило за 75 тысяч.

Отметим, что Ольга является сестрой украинского полузащитника Максима Каленчука, который на данный момент выступает в белорусском "Витебске".

Читайте также: Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"

Новости на эту же тему:

Отобрали очки у "Динамо" и грозят "Шахтеру": "Будем отдаваться полностью" Маркевич: "Хотелось бы, чтобы "Шахтер" показал зубы и выиграл ответный матч у "Ромы" "Быстрый гол и поддержка болельщиков в Киеве": что поможет "Шахтеру" сломать "Рому" Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешивании
Шахтер Донецк WAGs Ольга Каленчук

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Тело 7-летней Маши Борисовой нашли: вот что теперь происходит
У Раді розповіли, як відбуватиметься скасування літнього часу