Украинка Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы!

Ярослава Магучих выиграла первое в своей карьере "золото" чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в Польше! 19-летней украинской прыгунье в высоту покорилась отметка в 2.00 метра.
Магучих пыталась преодолеть и 2.07, что стало бы ее личным рекордом и новым национальным рекордом Украины, но безуспешно. Хотя третья попытка была очень близка к успеху.
"Серебро" – у другой украинки Ирины Геращенко (1.98). "Бронзу" взяла Элла Юннила из Финляндии (1.96).
Секс-символ украинского спорта Юлия Левченко, преодолев планку на высоте 1.94, заняла четвертое место.
Напомним, несмотря на свой юный возраст, Ярослава Магучих уже может похвастаться победами на этапе "Бриллиантовой Лиги", "серебром" чемпионата мира, абсолютным рекордом Украины и рекордом мира в возрасте до 20 лет (206 см), а отныне – и "золотом" европейского первенства!
Смотрите яркие фото Ярославы Магучих
Добавим, что накануне чемпионкой Европы в прыжках в длину стала Марина Бех-Романчук. В последней попытке с лучшим результатом мирового сезона украинка обставила конкурентку из Германии.
Смотрите, как Магучих устанавливала рекорд Украины
Новости на эту же тему:"Перед прыжками не надышишься": что беспокоило и грызло украинку перед "золотом" Евро Лучший прыжок года в мире! Украинка Бех-Романчук – чемпионка Европы Лучшая в Европе: украинка бьет рекорды и претендует на второй титул подряд Кто секс-символ украинского спорта: Бех или Левченко