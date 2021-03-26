Украинка перепишет историю футбола! Женщинам впервые дали судить матчи мужского ЧМ

Екатерина Монзуль и Стефани Фраппар дебютируют на этих выходных

Женщины-арбитры впервые в истории футбола будут работать на матчах мужского чемпионата мира. По информации ФИФА, в рамках второго тура европейской квалификации ЧМ-2022 сразу двух женщин назначили главными судьями матчей. И одна из них – украинка. Ранее украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет.

Екатерина Монзуль / Фото: УАФ

39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль будет обслуживать поединок Австрия – Фарерские острова в воскресенье, 28 марта, в Вене. А вот арбитру из Франции Стефани Фраппар предстоит работать на матче Нидерланды – Латвия в субботу, 27 марта, в Амстердаме.

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"Хотя они уже работали на нескольких важных матчах мужских соревнований, впервые судить отборочные поединки чемпионата мира является особенным событием. Фраппар и Монзуль много работали в последние годы, и эти назначения – признание их хорошей работы", – заявил председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина

Стефани Фраппар

Источник отмечает, что Монзуль, которая работала в финале женского чемпионата мира по футболу в 2015 году, проводит много матчей в чемпионате Украины и часто получает назначения на еврокубковые турниры и соревнования национальных сборных.

Отметим, что на линиях в матче Австрия – Фарерские острова Монзуль будут помогать соотечественники Александр Жуков и Виктор Матяш, а четвертым арбитром назначен Денис Шурман.

Смотрите, как Австрия играла в предыдущем поединке отбора