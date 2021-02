Украинка Рассохина шокировала дебютом в ONE Championship: она задушила местную звезду

Чемпионка WWFC Алена Рассохина феерически дебатировала в сингапурском промоушене ONE Championship. В главном поединке турнира Unbreakable 3 украинка сломила сопротивление Стэмп Фэйртекс из Таиланда. Алена одержала победу в третьем раунде благодаря удушающему приему "гильотина".

Соперницей Рассохиной была звезда ONE, бывшая чемпионка промоушена по кикбоксингу и муай-тай. 23-летняя спортсменка, чье настоящее имя Наттаван Пантонг, имеет огромную армию болельщиков в Таиланде и соседних странах Юго-Восточной Азии. Как рассказывала сама Рассохина, в Сингапуре из нее здесь делают настоящий бренд, выпускают одежду с ней и всячески продвигают ее.

До поединка с Аленой она имела в своем активе пять побед подряд и ни одного поражения! Для нашей же соотечественницы сегодняшняя победа стала 13-й в смешанных единоборствах при четырех поражениях.

Бой Рассохина – Фэйртекс с 2:00.00:

Кстати, ранее Рассохина рассказала особенности взвешивания на турнирах ONE. "Помимо взвешивания, ONE проводят тесты на обезвоживание. Происходит это так: мочишься в баночку, затем туда опускают специальный прибор, который показывает уровень жидкости в твоем организме. Все это под жестким контролем, буквально над тобой стоит человек и наблюдает за этим процессом, чтобы ты не налил в стаканчик чужой мочи. Если у тебя уровень ниже нормы, тебя заставляют пить воду и там уже твои проблемы, уложишься ты в вес или нет. Тем не менее, здесь бойцы тоже гоняют и гоняют нормально", – рассказывала Алена BEST of MMA.

