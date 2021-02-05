Украинка сделала гильотину сопернице: видео не для слабонервных

Боец смешанных единоборств из Украины Алена Рассохина эффектно дебютировала в промоушене ONE Championship. Она одержала досрочную победу над Стэмп Фэйртекс из Таиланда.

В третьем раунде Алена провела удушающий прием "гильотина" и Стэмп постучала рукой, сигнализируя сдачу. Хотя потом была недовольна решением рефери.

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Соперницей Рассохиной была звезда ONE, бывшая чемпионка промоушена по кикбоксингу и муай-тай. Спортсменка имеет огромную армию болельщиков в Таиланде и соседних странах Юго-Восточной Азии. Как рассказывала сама Рассохина, в Сингапуре из нее делают настоящий бренд, выпускают одежду с ней и всячески продвигают ее.

Алена Рассохина в гостях у "Сегодня":