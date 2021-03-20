Украинка уложила всех на турнире в Будапеште! Смотрите видео досрочной победы

Ирина Коляденко уже была призером чемпионата мира

Украинка Ирина Коляденко выиграла квалификационный турнир Будапеште по женской борьбе. Коляденко и Грушина завоевали путевки на Олимпиаду-2020 в Токио, уже добравшись до финала. Но Грушина на решающую схватку уже не вышла, а Ирина поднялась на высшую ступень пьедестала.

Ирина Коляденко / Фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ирина стала победительницей в категории до 62 кг. В финале она оказалась сильнее латышки Анастасии Григорьевой – 15:4, а на стадии полуфинала завершив поединок досрочно – 10:0.

Ранее квалифицировались на Олимпиаду Оксана Ливач и Алла Черкасова. Последним этапом отбора на Игры в Токио-2020 станет мировой лицензионный турнир, который состоится в Софии (Болгария) с 6 по 9 мая.

Читайте также: На турнире по вольной борьбе соперники устроили боксерский "махач" (видео)

Реклама

В 2019 году украинка Ирина Коляденко выиграла серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Нур-Султане. Тогда в финале соревнований в весовой категории до 65 кг она уступила россиянке Инне Тражуковой. Для 21-летней Коляденко это был огромный успех, но, как видим, не случайный.

Коляденко становилась бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи 2018 года и среди спортсменов младше 23-х лет. А также была третьей на взрослой Европе-2020.

Ранее Беленюка вызвали на драку за путевку на Олимпиаду.