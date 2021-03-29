Украинка впервые отсудила мужской матч чемпионата мира по футболу

Минувшие выходные стали особенными для мирового футбола. Впервые в истории мужские матчи отбора на мундиаль судили женщины. В субботу француженка Стефани Фраппар работала на поединке Нидерланды – Латвия (2:0). А в воскресенье украинка Катерина Монзуль была главным арбитром встречи в Вене между Австрией и Фарерскими островами. Недавно украинская судья вошла в тройку лучших в мире за 10 лет.

39-летняя харьковчанка ранее обслуживала матчи национальных команд в Лиге наций и клубных – в Лиге Европы. В декабре украинец забил первый гол в еврокубках команде Яремчука, а судила их Монзуль. Теперь Катерина вместе с Фраппар открывает новый этап в карьере.

Тренер "Слована" благодарит Екатерину Монзуль / Фото: Reuters

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Вчера гости с Фарерских островов открыли счет, но австрийцы еще до перерыва вышли вперед и установили окончательный счет – 3:1. Один из мячей забил бывший защитник киевского "Динамо" Александар Драгович. Украинка Монзуль показала по одной желтой карточке каждой команде – еще в первом тайме. Вашему вниманию – обзор встречи Австрия – Фареры:

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Смотрите недавний сюжет агентства Reuters о Катерине:

Футбольный судья Катерина Монзуль Видео: Reuters