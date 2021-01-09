Украинки покоряют Абу-Даби: Свитолина не заметила россиянку, а Костюк намучилась с тайванькой

Украинские теннисистки марта Костюк и Элина Свитолина успешно преодолели второй раунд турнира WTA 500 в Абу-Даби. В матче 1/16 финала турнира Свитолина легко справилась с россиянкой Верой Звонаревой – 6:4, 6:1. Матч продлился всего 1 час и 11 минут.
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А Костюк не без проблем справилась с Шувэй Се из Тайваня – 6:3, 6:7, 6:3. Для этого украинке понадобилось 2 часа и 17 минут.
За путевку в четвертьфинал Элина сразится с победительницей пары Александрова – Уотсон, а Марта сыграет с Цидансек.
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