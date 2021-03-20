Украинки прошли пешком 20 километров ради путевки в Токио

Сразу четыре представительницы нашей страны получили пропуска на Олимпиаду в Японии благодаря успешному выступлению в Луцке

Четыре украинки получили путевки на Олимпиаду в Токио, выполнив норматив на чемпионате Украины по спортивной ходьбе в Луцке на дистанции 20 километров.

Читайте также: Путевками в Токио обзавелись украинские борчихи

Анна Шевчук стала победительницей соревнований в Луцке с личным рекордом в 1:29:09.

Обладательница национального рекорда Украины Людмила Оляновская стала второй с результатом 1:29:53, Елена Собчук прошла дистанцию за 1:30:01 и завоевала бронзовую медаль.

Без наград, но с олимпийской лицензией осталась Надежда Боровская, которая финишировала через 40 секунд после Елены Собчук.

Анна Шевчук / Фото: ФЛАУ Реклама

А вот среди мужчин, как сообщает XSport, никто не смог преодолеть 20 километров быстрее, чем за 1 час и 21 минуту, что было необходимо для получения путевки на Олимпиаду.

Читайте также: На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Ранее мы писали, что Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков. "Они могут принести новые штаммы коронавируса", – решили в Японии.

Игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа.