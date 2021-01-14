Украинки за пределами ТОП-20 спринтерской гонки на Кубке мира

В немецком Оберхофе состоялась женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Победу отпраздновала норвежка Тириль Экхофф. С одним промахом она сумела опередить итальянку Доротею Вирер на 9 секунд. Третьей стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

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Украинки финишировали за пределами первой двадцатки. Лучший результат в нашей команде показала Юлия Джима – 24-е место. Валентина Семеренко пришла к финишу 28-й, а далее пропасть… Вита Семеренко стала лишь 60-й, а Елена Пидгрушная – 62-й. Добавим, что Дарья Блашко в гонке не стартовала из-за проблем со здоровьем.

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Результаты женской спринтерской гонки:

1. Тириль Экхофф (0+1) – 22:33,8

2. Доротея Вирер (0+0) +9,3

3. Лиза Тереза Хаузер (0+0) +12,6...

24. Юлия Джима (0+2) +1:24,1

28. Валя Семеренко (1+0) +1:26,3

60. Вита Семеренко (1+1) +2:14,9

62. Елена Пидгрушная (2+1) +2:21,7

Ранее мы писали, что Пидручный снова ворвался в ТОП-7 Кубка мира по биатлону. Украинец порадовал довольно высокой скоростью на трассе в Оберхофе.