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Украинки за пределами ТОП-20 спринтерской гонки на Кубке мира

14 января, 16:54

Александр Трикиша

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима

В немецком Оберхофе состоялась женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Победу отпраздновала норвежка Тириль Экхофф. С одним промахом она сумела опередить итальянку Доротею Вирер на 9 секунд. Третьей стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

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Украинки финишировали за пределами первой двадцатки. Лучший результат в нашей команде показала Юлия Джима – 24-е место. Валентина Семеренко пришла к финишу 28-й, а далее пропасть… Вита Семеренко стала лишь 60-й, а Елена Пидгрушная – 62-й. Добавим, что Дарья Блашко в гонке не стартовала из-за проблем со здоровьем.

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Результаты женской спринтерской гонки:

Ранее мы писали, что Пидручный снова ворвался в ТОП-7 Кубка мира по биатлону. Украинец порадовал довольно высокой скоростью на трассе в Оберхофе.

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Источник: Сегодня|Спорт

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