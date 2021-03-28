Украинку лишили титула чемпионки мира из-за жульничества, а она просит детектор лжи

Украинскую шахматистку Юлию Осьмак дисквалифицировали после победы в студенческом чемпионате мира, который проходил онлайн. Девушку подозревают в читерстве. Ранее были названы новые гетманы Украины.

В финале женского рапида Осьмак набрала 4,5 балла из 5 возможных, однако впоследствии ее результат аннулировали из-за высокого уровня статистики в пяти партиях, а победительницей объявили белоруску Юлию Антолак. Украинка же получила техническое поражение в каждом матче, а ее соперницам эти встречи засчитывали как ничьи.

Юлия Осьмак/Фото Moschess

К сожалению, апелляция в таком случае не предусмотрена правилами, но Осьмак уверена в своей честной победе и заявила, что готова пройти детектор лжи.

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В сумме жюри ФИДЕ дисквалифицировало 20 шахматистов на студенческом чемпионате мира из-за подозрений в нечестной игре. Но самое интересное, что такое решение не является непосредственным доказательством мошенничества и не влияет на обычный статус игрока в матчах за доской.

Но если в будущем будут зафиксированы случаи грубого или повторного нарушения правил, ситуацию будет рассматривать Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ. Она может отстранить шахматиста от соревнований на срок до 15 лет.

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