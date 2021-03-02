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Украинская гонщица в эротическом белье прилегла на багажник Lamborghini и задрала ножки

2 марта, 16:23

Андрей Трофимов

Инесса Тушканова принялась подтверждать статус секс-символа автоспорта

33-летняя уроженка Днепропетровской области Инесса Тушканова, которую называют секс-символом мирового автоспорта, решила подтвердить этот статус очередной откровенной фотографией.

Девушка опубликовала фото, на котором она почти вся голая в эротическом белье прилегла на багажник Lamborghini, задрав ножки.

"Ух!", "Вау!", "Инесса, осторожно", не поцарапай шпильками машину!" – такую реакцию собрала Тушканова под этим фото у себя в Instagram

Напомним, Инесса Тушканова родилась в Верхнеднепровске в 1987 году. Получила образование гида и психолога, но карьеру сделала в спорте и модельном бизнесе.

Она неоднократно снималась для журнала Playboy.

Что касается гонок, то сперва Инесса приобрела себе мотоцикл, а позже пересела на авто. Она бронзовый призер чемпионата Европы по ралли среди женщин-2015.

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Источник: Сегодня|Спорт

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