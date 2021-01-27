Украинская звезда прыжков победила в Италии и едва не побила рекорд

19-летняя Ярослава Магучих выиграла второй зимний турнир, взлетев на два метра

Молодая уроженка Днепра феерично начала 2021 год. В начале января Магучих повторила национальный рекорд в залах, прыгнув в Киеве на 2,02 м. Теперь же Ярослава победила в итальянском городе Удине, покорив планку на высоте ровно два метра.

Преимущество украинки над итальянкой Алессией Трост, занявшей второе место, составило 7 см.

Несмотря на уверенную победу, Магучих пыталась преодолеть высоту 2,03 м, чтобы обновить рекорд Украины в помещении. Однако планка не устояла.

Таким образом, в коллекции у Яры уже два "золота" турниров в этом году.

Личным же рекордом одной из молодых звезд мировой легкой атлетики является прыжок на 2,04 м. Именно эта высота является рекордной для юниорок на стадионе. Также ей принадлежит и достижение в залах – 2,01 м.

Главным стартом зимнего сезона является чемпионат Европы, который с 5 по 7 марта пройдет в Польше.

В прошлом году Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги". Смотрите сюжет о юной призерке чемпионата мира-2019:

Ярослава Магучих завоевала "серебро" ЧМ-2019 в Катаре