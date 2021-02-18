Украинская секси-спортсменка приоткрыла халат и показала свою гордость

Знаменитая легкоатлетка Марина Бех продолжает делиться с подписчиками в соцсетях эффектными фотографиями и видеороликами. Сегодня сексуальная прыгунья в длину показала свою гордость – длинные ноги, благодаря которым добивается высоких результатов на международной арене.

Читайте также: Онлайн "Маккаби" – "Шахтер".

Девушка поздравила всех с морозным днем, кокетливо болтая ногами из-под приоткрытого халата.

Ноги Марины Бех-Романчук

Чуть ранее призерка чемпионата мира показала "просто селфи", представ в эффектном спортивном костюме для прыжков. Все прелести фигуры яркой спортсменки он, конечно, не скрыл.

Также в халатике нараспашку Свитолина попрощалась с Австралией украинским хитом.

В начале марта в Польше пройдет чемпионата Европы – главный старт сезона в залах. А далее целью №1 для спортсменов будут Олимпийские игры в Токио.

Накануне соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом.

Смотрите, как Марина красовалась перед зеркалом:

Марина Бех перед тренировкой

Недавно сексуальная украинская легкоатлетка показала себя мастером на кухне.