Украинская ведущая подняла на уши Италию: белокурая красавица стала героиней 1 апреля

Ольга Каленчук произвела фурор во время предыдущего визита в Рим

1 апреля – время самых невероятных новостей, когда не знаешь, во что верить. И именно сегодня телеведущая Шахтера Ольга Каленчук, которая затмила главную красотку итальянского телевидения Дилетту Леотту в кулуарах матча 1/8 финала Лиги Европы с Ромой на "Стадио Олимпико", сообщила о своем переезде в Рим.

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В Stories на своей страничке вInstagram Каленчук опубликовала фото, которое таинственно подписала: "Всем до свидания, большое спасибо вам за все. Увидимся в Риме".

Масла в огонь подлил Twitter "горняков". "Как вам эта идея, Рома и Лацио?", – отметил Шахтер римские клубы и сопроводил твит ссылкой на Instagram Каленчук.

В Италии эту новость приняли за чистую монету, уже предвкушая переезд украинской красавицы на Апеннины. Судя по всему, не подозревая о возможности первоапрельской шутки.

Отметим, что Ольга является сестрой украинского полузащитника Максима Каленчука, который на данный момент выступает в белорусском Витебске.

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