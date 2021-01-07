Украинские биатлонисты назвали состав на Кубок мира в Оберхофе: Валя Семеренко – вне заявки

В пятницу возобновляется розыгрыш Кубка мира по биатлону – самому зрелищному и популярному у нас виду спорта. Первые после Нового года соревнования пройдут в немецком Оберхофе. Как известно, в сборной Украины по биатлону появились два новичка. Причем, Артем Тищенко и Тарас Лесюк не просто попали в команду, но и в заявку на завтрашний спринт.

Об этом главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра сообщил сайту "Суспільного".

А вот выбыли из состава пока что Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Естественно, не побегут они и субботнюю гонку преследования, а вот в смешанных эстафетах в воскресенье могут принять участие. Выйдут в пятницу на спринт также Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Руслан Ткаленко.

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В женской команде точно не появится завтра Валентина Семеренко: у олимпийской чемпионки-2014 обнаружили проблемы с желудком. В заявке значатся Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко и Катерина Бех. А вот между Витой Семеренко и Анастасией Меркушиной тренерский штаб должен сделать выбор сегодня.

На днях в России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров.

Смотрите, как украинок награждали медалями чемпионата мира за успех в эстафете:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram