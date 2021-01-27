Украинские биатлонисты не добрались до медалей в мужской индивидуалке на Евро

Неплохо начала сборная Украины чемпионат Европы по биатлону, который в среду открылся в польском Душники-Здруй. Ранее сегодня Анастасия Меркушина завоевала "серебро" в индивидуальной гонке. В мужской "индивидуалке" на 20 км наши до медалей не добрались, а наивысшим стало шестое место Артема Прима.

Хотя еврофорум не поражает фанатов россыпью звезд, которые сюда редко забредают, свое он берет массовостью и шансом отличиться для дублеров. Например, у мужчин на старт вышли 147 спортсменов! Из-за этого гонка растянулась на два часа.

Тренеры украинской команды выставили шестерых биатлонистов. Лучше других выступил опытный Артем Прима, хотя и сделал три промаха на двух первых огневых рубежах. Зато на двух следующих 33-летний уроженец Чернигова стрелял точно и в итоге занял шестое место, проиграв победителю 2 мин. 10 сек.

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

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Три неудачных выстрела отбросила Богдана Цымбала на 18-е место (+3.26,8), а Руслан Ткаленко даже с двумя промахами оказался 21-м (+3.49,7). Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Бригадир оказались за пределами ТОП-50.

"Золото" досталось Андрею Расторгуеву из Латвии, сделавшему один промах. Также на пьедестал поднялись норвежцы Эрленд Бьорнтегорд и Эндре Стремсхайм, смазавшие по два раза.

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