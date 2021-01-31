Украинские биатлонисты взяли "бронзу" в смешанной эстафете чемпионата Европы

В последней гонке чемпионата Европы по биатлону сборная Украины завоевала еще одну награду. В уже привычной смешанной эстафете "сине-желтые" финишировали третьими, уступив лишь командам Норвегии (52,5 сек.) и Германии (21,8 сек.). А накануне Артем Прима стал чемпионом Европы в гонке преследования.

В составе нашей четверки бежали Ирина Петренко (в девичестве – Варвинец), Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима. Серьезные опасения у "сине-желтых" возникли после второго этапа, когда пять промахов Виты на стрельбе опустили команду на девятое место. Правда, отставание от лидера было невелико – всего 34 секунды.

На третьем отрезке Богдан Цымбал поднял Украину на третью позицию, а Артем Прима на последнем этапе ее удержал. Наши не пробежали ни одного штрафного круга, но воспользовались 10 запасными патронами.

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Ранее сегодня Анастасия Меркушина и Артем Тищенко заняли пятое место в одиночной смешанной эстафете. Таким образом, еврофорум наша сборная завершила с тремя медалями и теперь сосредоточится на чемпионате мира. Пройдет он в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Бывший звездный биатлонист Мартен Фуркад стреляет теперь с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter