Украинские футболисты жестко подрались в Турции. Смотрите, что произошло

"Верес" и "Окжетпес" не доиграли даже тайм

Сегодня на сборах в Турции клуб украинской Первой лиги "Верес" (Ровно) играл против казахстанского "Окжетпеса". Поединок был остановлен в первом тайме из-за массовой драки на поле.

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Команды быстро обменялись голами. На мяч "Окжетпеса" ответил точным ударом Шестаков.

"А на 29-й минуте произошел эпизод, который привел к преждевременному завершению игры, – сообщает официальный сайт "Вереса". – Дмитрий Немчанинов сыграл в подкате. Не совсем чистом. И получил удар кулаком в ответ от другого игрока команды соперника. На поле завязалась массовая драка. А когда страсти улеглись – матч было решено не продолжать. Ничья в игре и ничья в бою".

Напомним, что сегодня две украинские команды сыграют в Лиге Европы: