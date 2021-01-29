Украинские команды устроили междусобойчик в еврокубке и с драмой вышли в плей-офф

На этой неделе Международная федерация баскетбола проводит матчи еврокубковых турниров. Проходят они преимущественно без зрителей в так называемых пузырях: несколько команд съезжаются в один город, чтобы за несколько дней провести групповой турнир. Успешно сыграли в Кубке Европы ФИБА сразу три украинских клуба. Вчера невероятный бросок сверху приблизил украинский клуб к 1/8 финала еврокубка.

В группе В второго по рангу турнира ФИБА (после Лиги чемпионов) "Прометей" и "Киев-Баскет" встретились в Болгарии. Команда из Каменского выиграла все три матча и легко вышла в плей-офф. А вот столичные парни едва не упустили путевку из группы.

"Киев-Баскет" победил австрийский "Капфенберг" (61:51), но уступил сегодня болгарскому "Рилски Спортист" (69:74). Причем украинская команда латвийского тренера Айнарса Багатскиса умудрилась разбазарить преимущество в 17 очков (32:15). К счастью, лучшая разница мячей позволила киевлянам также выйти в 1/8 финала.

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Третьим нашим клубом в плей-офф будет "Днепр", прошедший групповой этап в Польше. Причем в эти дни у игрока сборной Украины и "Днепра" родился сын: Максим Корниенко стал отцом.

Жеребьевка следующей стадии Кубка Европы пройдет 3 февраля – тогда все наши команды и узнают соперников.

Вспомним, как украинская сборная побеждала команду Португалии: