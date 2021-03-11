Украинские паралимпийцы выиграли 29 медалей на Кубке мира в Словении!

Паралимпийская сборная Украины завоевала почти три десятка медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону, который завершился в Словении.

В активе наших спортсменов – 29 наград (6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых) и второе место в командном зачете.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины у себя в Facebook.

Первую строчку с 49 медалями заняла Россия, третью с 12 наградами – США.

ВСЕ МЕДАЛИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Лыжные гонки

"Золото": Людмила Ляшенко – 2 (класс стоя), Александра Кононова – 1 (класс стоя)

Людмила Ляшенко – 2 (класс стоя), Александра Кононова – 1 (класс стоя) "Серебро": Александра Кононова – 2 (класс стоя), Людмила Ляшенко – 1 (класс стоя), Ярослав Решетинский – 1 (с поражением зрения)

Александра Кононова – 2 (класс стоя), Людмила Ляшенко – 1 (класс стоя), Ярослав Решетинский – 1 (с поражением зрения) "Бронза": Юлия Батенкова-Бауман – 3 (класс стоя), Дмитрий Суярко – 1 (с поражением зрения), Тарас Радь – 1 (класс сидя)

Биатлон

"Золото": Людмила Ляшенко – 3 (класс стоя)

Людмила Ляшенко – 3 (класс стоя) "Серебро": Тарас Радь – 2 (класс сидя), Оксана Шишкова – 2 (с поражением зрения), Ирина Буй (стоя), Юлия Батенкова-Бауман – 1 (класс стоя)

Тарас Радь – 2 (класс сидя), Оксана Шишкова – 2 (с поражением зрения), Ирина Буй (стоя), Юлия Батенкова-Бауман – 1 (класс стоя) "Бронза": Ярослав Решетинский – 2 (с поражением зрения), Александра Кононова – 2 (класс стоя), Юлия Батенкова-Бауман – 1 (класс стоя), Тарас Радь, Василий Кравчук – 1 (класс сидя), Оксана Шишкова – 1 (с поражением зрения)

Реклама

Фото – Международный паралимпийский комитет, Adrian Stykowski/World Para Snow Sports

Ранее мы писали, что драма об украинской спортсменке получила две премии на кинофестивале. Страшная автокатастрофа, казалось, ставит крест на надеждах Оксаны Ботурчук. Девушка теряет зрение. Но она не сдается и доказывает, что у настоящей мечты не бывает преград.