Версія українською
$ 27,7
32,93

Украинские паралимпийцы выиграли 29 медалей на Кубке мира в Словении!

11 марта, 13:34

Олег Люлька

Наша команда заняла второе общекомандное место, обойдя сборную США

Паралимпийская сборная Украины завоевала почти три десятка медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону, который завершился в Словении.

В активе наших спортсменов – 29 наград (6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых) и второе место в командном зачете.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины у себя в Facebook.

Первую строчку с 49 медалями заняла Россия, третью с 12 наградами – США.

ВСЕ МЕДАЛИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Лыжные гонки

Биатлон

Реклама

Фото – Международный паралимпийский комитет, Adrian Stykowski/World Para Snow Sports

Ранее мы писали, что драма об украинской спортсменке получила две премии на кинофестивале. Страшная автокатастрофа, казалось, ставит крест на надеждах Оксаны Ботурчук. Девушка теряет зрение. Но она не сдается и доказывает, что у настоящей мечты не бывает преград.

Новости на эту же тему:

Известный украинский паралимпиец наказан на 18 месяцев за нарушение дисквалификации Призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане: она пыталась стать первой в мире Паралимпиец чудом спасся от акул во время тренировочного заплыва Паралимпийская чемпионка на карантине тренируется в гараже и в саду возле дома: фото
победа биатлон паралимпиада лыжные гонки паралимпийцы

Реклама

Новости партнеров

Срочное известие из «Ощадбанка»: это стоит знать каждому
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть