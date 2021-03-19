Украинские "вольники" провалили олимпийскую квалификацию

Наши спортсмены неудачно выступили на турнире в Будапеште

В эти дни в Будапеште проходит европейский лицензионный турнир по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская), на котором разыгрываются путевки на Олимпийские игры. Лицензии получат лишь финалисты турнира в каждой весовой категории.

Накануне завершили соревнования борцы вольного стиля. К сожалению, наши спортсмены не пробились в Токио-2020.

Украину на этом турнире представляли: Андрей Яценко (вес до 57 кг), Василий Шуптар (вес до 65 кг), Денис Павлов (вес 74 кг) и Магомед Закариев (вес до 97 кг). В весовой категории до 86 кг должен был бороться Мухаммед Алиев, однако перед соревнованиями он сдал положительный тест на COVID-19 и его не допустили к стартам.

Ближе всех к лицензии был Яценко, который дошел до полуфинала. Но проиграл там Арсену Арутюняну из Армении.

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Шуптар, Павлов и Закариев выбыли из борьбы в квалификационном раунде.

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Напомним, у украинских вольников лишь одна лицензия, ее завоевал в весе до 125 кг Александр Хоцяновский на чемпионате мира в Нур-Султане-2019.

Последним этапом отбора на Игры в Токио-2020 станет мировой лицензионный турнир, который состоится в Софии (Болгария) с 6 по 9 мая.