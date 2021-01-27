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Украинский боксер отказался от титула из-за гепатита, которым заразился от россиянина

27 января, 10:46

Олег Люлька

Киевлянин Карен Чухаджян расстался с чемпионским поясом WBA International, добытым в Калининграде

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян отказался от чемпионского пояса WBA International, добытого год назад в Калининграде, когда раздельным решением судей Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева.

"Пояс мы оставили. Изначально мы хотели его защищать, но гепатит, потом коронавирус, плюс разошлись со Sparta Boxing Promotions, и на тот момент не было кому организовать этот поединок. Поэтому приняли решение его оставить", – отметил киевлянин Чухаджян в комментарии XSport.

Отметим, что гепатитом А, после которого Карен Чухаджян уже возобновил тренировки, он заразился как раз от своего последнего соперника – россиянина Воробьева.

"Заразился от соперника. Он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и прошу других воздержаться от негативных комментариев", – говорил по этому поводу ранее Карен Чухаджян.

Карен Чухаджян / Фото: Instagram

Напомним, что после той победы в РФ украинец с армянскими корнями Чухаджян заявил: "Считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян".

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