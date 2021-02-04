Украинский футбол в Facebook. Рейтинг популярности клубов Премьер-лиги

За "Шахтером" никто не угонится, но новички чемпионата удивляют

4 февраля отмечается день рождения Facebook – популярной социальной сети, без которой уже невозможно представить современную коммуникацию. Заработала она в 2004 году в США.

В день 17-й годовщины основания Facebook мы посмотрели на странички клубов Премьер-лиги. Лидеры действительно обновляют информацию для болельщиков оперативно, а некоторые создали их "для галочки".

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Кто интересен

Лидером закономерно является "Шахтер", подающий информацию на русском, украинском и английском языках. За страничкой чемпионов Украины следят более 1,4 млн человек.

Главный конкурент "горняков" на внутренней арене, киевское "Динамо", имеет 160 тысяч подписчиков – почти в 9 раз меньше, чем "Шахтер". На третьем месте с большим отставанием – полтавская "Ворскла", за которой следят чуть более 11 тысяч поклонников футбола.

Остальные 11 команд не набрали и 10 тысяч человек, которые хотели бы узнавать их новости. А вот львовские "Карпаты", которые сейчас выступают во Второй лиге, имеют более 12700 подписчиков, так что заняли бы в рейтинге третью позицию!

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Новички рвутся вверх

На шестой и седьмой строчках расположились новички УПЛ с западной Украины – закарпатский "Минай" и львовский "Рух", руководители которых любят эффектные ходы. Думается, приход Артема Милевского в команду Василия Кобина привлечет к ней дополнительное внимание.

В споре аутсайдеров рейтинга "Ингулец" на 43 подписчика опережает "бездомный" "Олимпик", адрес которого значится в Донецке.

Интересно, что страница Украинской ассоциации футбола со 125 тысячами подписчиков по популярности занимала бы третье место среди клубов – после "Шахтера" и "Динамо".

Вспомним, как Лионель Месси бил рекорды Facebook вскоре после открытия своей странички.

Смотрите сюжет о том, как Facebook подавал в суд на украинцев: