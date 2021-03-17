Украинский футболист, ничего не делая, "обманул" вратаря за 75 млн евро

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа рассказал, почему не смог парировать штрафной удар "Аталанты" во вчерашнем матче Лиги чемпионов. По словам бельгийского голкипера, он ждал, что левой ногой пробьет Руслан Малиновский, а потому с опозданием отреагировал, когда к мячу вместо украинца приложился своей правой колумбиец Луис Муриэль.
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"Мы прекрасно играли в обороне, что касается гола Муриэля... На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее Руслан сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар в дальний угол", – цитирует сайт УЕФА одного из самых дорогих вратарей мирового футбола Тибо Куртуа, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 75 млн евро
Видео гола "Аталанты"
Напомним, несмотря на эффектный гол со штрафного, "Аталанта" проиграла "Реалу" 1:3 в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов и выбыла из еврокубков.
Таким образом в Лиге чемпионов остаются двое украинцев – Александр Зинченко, с "Манчестер Сити" накануне обыгравший "Боруссию" из Менхенгладбаха 2:0, и запасной вратарь "Реала" Андрей Лунин.
Добавим, что именно Малиновского признали лучшим игроком "Аталанты" в матче с "Реалом".
Обзор матча "Реал" – "Аталанта" (3:1)
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