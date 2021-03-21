Украинский грузин Долидзе впервые проиграл в UFC: очень обидно

Роман уступил решением с судей с разницей всего в одно очко

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошел очередной турнир по смешанным единоборствам. Выступил в США и многократный чемпион Украины Роман Долидзе. Грузин по национальности у нас в стране также популярен, и многие его считают своим. В декабре Долидзе одержал вторую победу в UFC. Утром же 21 марта Роман уступил.

Бой в среднем весе с 28-летним американцем Тревином Джайлсом получился приблизительно равным. Однако все судьи отдали преимущество хозяину "клетки", причем, с одинаковым счетом 29:28. Для парня из Техаса это 14 победа при двух поражениях. Смотрите видео поединка.

Несмотря на неудачу, Роман поблагодарил всех, кто за него болел.

Накануне бой Долидзе представлял сам глава UFC Дана Уайт.

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Напомним, Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу (виду единоборств), 7-кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC. Он провел восемь боев в MMA и все выиграл.

В 2018 году подписал контракт с UFC, но дебютировать в промоушене тогда не смог – Роман был дисквалифицирован на год за употребление запрещенных препаратов, которые попали в организм с каплями для носа. В дебютном поединке в UFC в июле 2020-го Долидзе нокаутировал россиянина Хасида Ибрагимова.

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Боец UFC Клаудиа Гаделья тренируется в бронежилете Видео: Instagram