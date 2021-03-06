Украинский миллионер добился уникального статуса в НБА

Украинский баскетболист "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк стал главным ветераном команды после того, как клуб из Мичигана покинул тяжелый форвард Блэйк Гриффин. Таким статусом в сильнейшей баскетбольной лиге мира, НБА, ранее не мог похвастаться ни один украинец.

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После ухода Гриффина именно 23-летний Михайлюк может похвастать самым большим стажем выступлением за "Пистонс", сообщает Reddit. Святослав присоединился к команде в феврале 2019 года, когда он был выменян из "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Детройт", а в команду из Калифорнии отправился Реджи Буллок.

Летом 2020 года генеральным менеджером "Детройта" стал Трой Уивер, который начал полномасштабную перестройку. Михайлюк и Секу Думбия – единственные игроки "Пистонс", оставшиеся в команде после прихода Уивера.

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images Реклама

Отметим, что "Детройте" Михайлюк является важным игроком ротации и одним из лучших шутеров. В нынешнем регулярном чемпионате НБА украинец принял участие в 35 матчах, в среднем набирая за игру 6,8 очка, делая 2,0 подбора и совершая 1,4 передачи.

Ранее мы писали, что у Михайлюка будет самая большая зарплата в украинском спорте. Речь о контракте на 53,76 млн долларов в течение четырех лет или 13,5 миллиона в год.