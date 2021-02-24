Украинский нападающий "Динамо" заговорил по-польски

Похоже, у Назария Русина в варшавской "Легии" языкового барьера не будет

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, которого варшавская "Легия" арендовала до конца 2021 года с правом выкупа, уже заговорил по-польски.

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"Счастлив перейти в "Легию". Я прошел два сбора с "Динамо" и считаю, что готов на 100 процентов. Сколько голов хотел бы забить в "Легии"? Главное – команда, ее победы и трофеи", – сказал на польском языке Русин в интервью YouTube-каналу "Легии".

На вопрос, откуда Русин знает польский, 22-летний уроженец Львовской области ответил: "У меня брат и тетя в Польше".

Напомним, в начале нынешнего сезона, едва женившись, Русин заболел COVID-19.

А когда форвард вернулся в строй после коронавируса, его ждала новая проблема. Русин сломал ключицу во время двусторонки и только недавно вернулся в основную группу "Динамо".

Однако Луческу делает ставку на Беседина, первым запасным будет Супряга, вот Русину и пришлось идти в аренду.

Русин и Шабанов / Фото: Twitter

Добавим, что вместе с Русином "Легия" арендовала у "Динамо" Шабанова. Соглашение польского клуба с защитником рассчитано до лета 2021-го.

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