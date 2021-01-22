Украинского баскетболиста-миллионера позвали в американскую столицу

Украинский баскетболист Алексей Лэнь продолжит карьеру в "Вашингтоне". Об этом сообщает на своей странице в Twitter авторитетный обозреватель Шэмс Чарания. Соглашение рассчитано на один год.

30 декабря самый дорогой украинский баскетболист Алексей Лэнь дебютировал за "Торонто", а пару дней назад наш центровой остался без команды НБА. Канадский клуб прекратил сотрудничество с Лэнем, хотя в межсезонье подписал с игроком годичный контракт.

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В 10 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне украинец набирал 2,3 очка и собирал 1,6 подбора.

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Напомним, Алексей Лэнь – 5-й номер драфта НБА 2013 года. Тогда он был выбран клубом "Финикс Санз". Проведя в Аризоне несколько сезонов, украинец перебрался сначала в "Атланту Хоукс", а минувший сезон завершал в составе "Сакраменто".

Добавим, что в "Торонто", где у Алексея не сложилось, Лэню обещали 2,3 миллиона долларов за сезон. Это была бы самая маленькая зарплата украинца за всю его карьеру в НБА. Даже в 2013 году, когда он только перебрался за океан и подписал контракт с "Финикс Санз", его годовой оклад составлял 3,5 млн долларов.