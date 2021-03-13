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Украинского баскетболиста выменяли на восходящую звезду НБА

13 марта, 09:10

Александр Трикиша

Украинец был самым долгоиграющим игроком в составе "Детройта"

Не успел украинский баскетболист Святослав Михайлюк добиться уникального статуса в "Детройт Пистонс", как клуб НБА избавился от него. Украинец был обменян в "Оклахома-Сити Тандер" вместе с пиком второго раунда драфта НБА 2027.

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Взамен "Детройт" получил атакующего защитника Хамида Диалло. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter.

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Отметим, что в "Детройте" Михайлюк являлся важным игроком ротации и одним из лучших шутеров. В нынешнем регулярном чемпионате НБА украинец принял участие в 36 матчах, в среднем набирая за игру 6,9 очка, делая 2,1 подбора и совершая 1,6 передачи.

Ранее мы писали, что у Михайлюка будет самая большая зарплата в украинском спорте. Речь о контракте на 53,76 млн долларов в течение четырех лет, или 13,5 миллиона в год.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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баскетбол НБА Детройт Пистонс Святослав Михайлюк Оклахома-Сити Тандер

Источник: Сегодня|Спорт

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