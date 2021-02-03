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Украинского "Психа" не пустили в США: дебют в UFC откладывается

3 февраля, 20:56

Александр Трикиша

Бондарь должен был драться с Осборном 6 февраля

Дебют украинского бойца смешанных единоборств Дениса Бондаря в UFC откладывается. 28-летний украинец по прозвищу "Псих" должен был драться 6 февраля на турнире UFC Fight Night 184 против Оди Осборна, однако поединок пришлось перенести из-за проблем Бондаря с визой.

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"В эти выходные должен был состояться мой дебют в UFC, однако из-за сроков в получении визы он немножко переносится. Хочу поблагодарить тренера, команду и UFC за оперативность. Очень скоро будут хорошие новости. Следите за обновлениями", – сообщил Денис на своей странице в Instagram.

Бондарь становился чемпионом в WWFC, а также является чемпионом мира-2019 по ММА среди любителей. На его счету 13 поединков, 12 из которых он выиграл. Отметим, что украинец был фаворитом боя у букмекеров.

Смотрите интервью с чемпионкой WWFC Аленой Рассохиной:

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UFC виза в США Денис Бондарь

Источник: Сегодня|Спорт

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