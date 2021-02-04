Украинскому футболисту пока негде жить в Италии, зато есть свой учитель

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко, который 1 февраля подписал контракт с итальянским клубом, рассказал об адаптации на новом месте. Ранее новые одноклубники Малиновский и Коваленко встретились в Бергамо.

"Клуб выделил для меня учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним. Насчет жилья скажу, что, когда уже вернусь в Италию, буду что-то решать. Моя основная задача сейчас – это проявить себя на тренировках и как можно быстрее выучить итальянский для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро-2020. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле", – цитирует Коваленко ТК "Футбол".

Виктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.

Отметим, что Виктор Коваленко не включен в заявку итальянского клуба на Лигу чемпионов, так как уже заигран в текущем турнире в составе "Шахтера". А в 1/8 финала клуб из Бергамо сыграет против мадридского "Реала" 24 февраля и 16 марта.

Напомним, что контракт 24-летнего футболиста сборной Украины будет действовать до лета 2025 года. А зарплата Коваленко будет самой высокой в "Аталанте".

Ранее мы писали, как партнеры Коваленко по "Шахтеру" отреагировали на его переезд в Италию.