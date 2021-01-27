Украла сердце Роналду: горячие фото знойной невесты Криштиану, которой сегодня 27 лет

27 января 27 лет исполняется знойной невесте Криштиану Роналду – бывшей танцовщице и модели Джорджине Родригес. Португальский футболист познакомился с горячей испанкой, когда она работала продавщицей в магазине Gucci в Мадриде. И уже пять лет вместе. А мы собрали самые яркие фото Джоржины за последний год.

В феврале Джорджина стала одной из ведущих популярного музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Помимо этого, колоритная испанка исполнила пылкое танго, после чего получила теплые поздравления от своего возлюбленного. Оказалось, что с детства Родригес занималась балетом, поэтому чувствует себя на сцене как рыба в воде.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес / Фото: Twitter

Также Джорджина стала украшением фестиваля в Венеции.

И наконец-то в сентябре девушка дождалась от Роналду предложения. "Вечеринка была организована Джорджиной для Криштиану, чтобы встретиться с ее родственниками. Увидев вечеринку, которую она организовала для него, Криштиану в порыве страсти попросил Джорджину выйти за него замуж, и она ответила да", – цитирует информатора El Mundo.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина прекрасная мама для четверых детей.

Роналду, Джорджина и их дети / Фото: Instagram

Родригес постоянно на обложках и страницах модных журналов, а также в рекламе.

Но и повседневные фото Джорджины вызывают живой интерес у ее фоловеров.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Отметим, что Криштиану Роналду и Родригес встречаются с 2016 года – они познакомилась в Мадриде, когда португальский нападающий выступал за "Реал". Пара воспитывает четверых детей, одного из которых родила Джорджина – дочь Алану. Ранее невеста Роналду рассказала, каково встречаться с Криштиануи вспомнила начало романа с футболистом.

"Мое внимание привлекли его рост, тело и красота. Между нами пробежала искра, хотя я сильно волновалась. Он произвел впечатление на меня первым же взглядом. Сейчас он все так же любит меня и заботится, как и раньше. Каково встречаться с Криштиану? Сперва это было невыносимо. Меня преследовали люди. Пришлось сменить работу, я не могла спокойно выйти на улицу. Но я забываю обо всех неудобствах, когда вижу его на поле", – призналась Джорджина.

Смотрите, как отдыхает семья Роналду с детьми

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram