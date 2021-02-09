Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спорта

9 февраля свой праздник отмечают люди, способные при желании навести ужас и на дерзкого мальчугана, и на увешанного медалями чемпиона, – стоматологи. Но и нормально жить без их помощи просто невозможно. А мы по этому поводу решили вспомнить обладателей самых крепких и безжалостных зубов в мировом спорте.

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1. "Железный Майк" и кусочек уха

Самый известный пострадавший от чужих зубов – бывший чемпион-супертяж Эвандер Холифилд. В июне 1997 года на глазах у 16 000 зрителей он остался без мочки правого уха в бою с не менее легендарным американцем Майком Тайсоном. Так "Железный Майк" ответил на клинч Холифилда и удар головой. В итоге из-за своего укуса Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

"Это все чертовы наркотики. Я был под кайфом и в ту секунду вообще не думал",- оправдывался Майк. "Самое главное – это прощение, и я простил его. Все было не так плохо, как это преподнесли", – ответил Холифилд.

2. Кусай, что бы ни случилось

Главный футбольный "Дракула", безусловно, уругвайский нападающий Луис Суарес. На его счету далеко не один покусанный соперник. Скандал в чемпионате Англии разгорелся в апреле 2013 года после матча между "Ливерпулем" Суареса и "Челси". Форвард укусил за руку защитника "синих" Бранислава Ивановича. Арбитр не заметил нарушения, а Луис после матча извинился перед Ивановичем и "всем футбольным миром".

Луис Суарес / Фото: AFP

Но Футбольная ассоциация Англии наказала Суареса на 10 матчей Премьер-лиги. Выяснилось, что в ноябре 2010 года, выступая за "Аякс", уругваец уже подвергался дисквалификации на 7 встреч, когда укусил Отмана Баккала. Несмотря на наказания, уже на ЧМ-2014 Суарес укусил за плечо защитника Италии Джорджо Кьеллини. Уругвай выиграл, но "кусач" получил 9 матчей дисквалификации, отстранение на 4 месяца от футбольной деятельности и 82 000 евро штрафа.

3. Укус как лучшая защита в Англии

Немного раньше Суареса начал показывать зубы в АПЛ один из самых результативных нападающих Англии Джермейн Дефо. Но он таким образом якобы защищался. В октябре 2006 года в лондонском дерби "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" Хавьер Маскерано жестко снес форварда "шпор" двумя ногами, и тот в ярости накинулся на аргентинца, укусив за руку. Оба получили по желтой карточке. Но Дефо избежал наказания за неспортивное поведение.

4. Мертвая хватка Мирчи

Обладатель самых крепких зубов живет в Румынии. В 2013 году в матче "Петролула" и "Газ Метана" произошла массовая драка, после которой сразу семь футболистов удалили с поля. Особенно отличился вратарь "Петролула" Мирча Борнеску, мертвой хваткой вцепившийся в руку соперника зубами. Форвард долгое время не мог освободиться, несмотря на удары Мирчи по лицу. А вот румынская федерация футбола этого "не заметила" и наказала всех участников драки на один матч.

5. Нечего пальцы в рот засовывать

В порыве ярости кусаются даже хоккеисты, хотя они и кулаками прилично "месят" друг друга. Так, в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2011 года форвард "Ванкувера" Алекс Берроуз во время потасовки пытался откусить пальцы игроку "Бостона" Патрису Бержерону. А в свое оправдание заявил: "Он сам засунул мне пальцы в рот". В НХЛ рассмотрели скандальный эпизод, но доказательств умышленности действий Берроуза было недостаточно.

6. Испугался, что задохнется и укусил за... мошонку

Австралийский футболист Петер Филандия решил не ограничивался пальцами или рукой, а укусил своего соперника за... причинное место. Капитан и ассистент главного тренера "Порта Мельбурн" признал себя виновным, но утверждал, что игрок "Спрингвейла" Дэвис его спровоцировал.

Якобы после неудачного столкновения игроки упали на землю и запутались "друг в друге". Дэвис оказался сверху на сопернике, а Петер запаниковал, что не может дышать, и укусил оппонента, даже не догадываясь за какую именно часть тела. Пострадавшему пришлось несладко: врач "Спрингвейла" сказал, что футболист даже потерял немного крови.

7. "Он выкрикнул: "Майк Тайсон!"

Самый свежий случай произошел участием украинца. В январе 2020 года боксер Иван Редкач укусил бывшего чемпиона Дэнни Гарсию. Во время клинча украинец ухватил зубами американца за плечо. Рефери этого не увидел и не снял очки с Ивана, который проиграл решением судей бой за статус претендента на титул WBC. Но позже Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на полгода приостановила лицензию Редкача и оштрафовала его на 10 тысяч долларов.

Иван Редкач проиграл Дэнни Гарсие / Фото: Getty Images

"Он выкрикнул "Майк Тайсон!" и укусил меня. Честно говоря, со мной такого на ринге еще ни разу не случалось", – признался после боя американец, шокированный поведением украинца.

Ранее мы писали, что Редкач чуть не подрался с Ломаченко в церкви, а теперь поздравил Лому с "его днем".

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