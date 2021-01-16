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Улетное видео! Парень из Буркина-Фасо побил мировой рекорд в тройном прыжке

16 января, 18:49

Олег Люлька

Африканец Юг Фабрис Занго превзошел достижение, державшееся 10 лет

Легкоатлет из Буркина-Фасо Юг Фабрис Занго побил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении. В субботу, 16 января, на соревнованиях во французском Обьере 27-летний африканец показал результат 18,07 метра, что на 15 сантиметров лучше предыдущего мирового достижения.

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Прежний рекорд француза Тедди Тамго (17,92 метра) держался с 2011 года.

Отметим, что рекорд на открытом воздухе принадлежит Джонатану Эдвардсу, который еще в 1995 году прыгнул на 18,29 метра.

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Напомним, что прошлым летом был побит "вечный" рекорд Сергея Бубки. 20-летний швед Арман Дюплантис переписал историю в прыжках с шестом, на этапе Бриллиантовой лиги в Риме преодолев планку на высоте 6,15 метра. Достижение легендарного украинца продержалось 26 лет!

Также мы писали, что великий Майкл Джордан растит преемника: 19-летний защитник Ламело Болл из "Шарлотт Хорнетс" переписал историю НБА, сумев в своем первом же сезоне в лиге оформить трипл-дабл в матче.

Смотрите, как украинец поставил рекорд мира на руках

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легкая атлетика рекорд тройной прыжок Юг Фабрис Занго

Источники: Сегодня|Спорт , WorldAthletics

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