Уложил и закатал в асфальт: Нганну нокаутировал Миочича на турнире UFC 260

Сегодня утром по киевскому времени в Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам под названием UFC 260. В главном поединке шоу разыгрывали титул в тяжелом весе камерунский боец с французским паспортом Фрэнсис Нганну и американец хорватского происхождения Стипе Миочич.

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Интересно, что три года назад соперники встречались в Бостоне, и тогда по очкам единогласным решением судей победил Миочич. Теперь же бывший бездомный Нганну сумел взять убедительный реванш. Все решилось уже на первой минуте второго раунда. Сначала Фрэнсис ударом руки в голову сбил Стипе с ног. А потом, когда тот поднялся, воспользовался его дезориентацией, уложил на помост и еще раз ударил кулаком. Что, похоже, уже было лишним.

Таким образом, 34-летний парижанин по прозвищу "Хищник" стал новым королем тяжелого дивизиона, добыв 16 победу при трех поражениях. Бывший чемпион, Миочич, после двух побед над Даниэлем Кормье потерпел четвертое поражение при 20 успешных боях.

Тем временем, горячая мулатка-украинка стала украшением турнира по смешанным единоборствам.

Смотрите, как боец UFC Стивен Томпсон занимался аэробикой:

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram