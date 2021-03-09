Умер главный тренер "Красной Армии"

В возрасте 56 лет умер главный тренер московской команды Молодежной хоккейной лиги "Красная Армия" Александр Левицкий.

По информации ТАСС, Левицкий скончался в больнице после перенесенного инсульта.

Эту информацию подтвердил официальный сайт ЦСКА, дублем которого является "Красная Армия".

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Левицкий работал в структуре ЦСКА с 2006 года. Как главный тренер он трижды приводил команду игроков 2001 года рождения к титулу чемпионов России. "Красную Армию" он возглавлял с 2019 года.

Кроме того, в сезоне 2018/19 Левицкий входил в тренерский штаб юниорской сборной России (U18), завоевавшей "серебро" чемпионата мира в Швеции.

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