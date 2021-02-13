Умер самый сильный человек планеты из Украины

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, бывший самый сильный человек планеты Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. О смерти легендарного штангиста сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Читайте также: Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын

"Власов умер сегодня утром. Юрий внес величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик", – приводит слова Агапитова РБК-Спорт.

Юрий Власов / Фото: Getty Images

Уроженец украинской Макеевки Юрий Власов – олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призер Игр-1964, а еще 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР.

Он – первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой.

Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

Власов также был писателем и журналистом.

С 1989 по 1991 год бывший штангист был народным депутатом СССР. А в 1993-м был избран в Госдуму РФ. В 1996-м Власов участвовал в выборах президента России и набрал 0,20% голосов.

Читайте также: Выпала с балкона после ссоры с бойцом ММА: в России девушка разбилась в день рождения

Ранее мы писали, что не стало влиятельного гонщика Формулы-1. Адриану Кампосу, выступавшему в "Королевских гонках" и руководившему рядом команд, было 60 лет.