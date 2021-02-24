Умер знаменитый футболист "Ромы"

Итальянская "Рома" на официальном сайте сообщила о смерти своего бывшего полузащитника Ламберто Леонарди. Ему был 81 год. По данным СМИ, причиной смерти итальянца стало ухудшение состояния здоровья после падения и перелома.

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Леонарди был воспитанником римлян и выступал в их составе с 1957 по 1959-й и с 1962 по 1966 год. В 1964 году он выиграл в составе "Ромы" Кубок Италии. Всего за "Рому" Леонарди провел 102 матча и забил 10 голов.

Также в карьере Леонарди были такие клубы, как "Ювентус", "Аталанта". После завершения карьеры в 1974 году он начал тренерскую деятельность, работал в клубах низших итальянских дивизионов до 2001 года.

"Я с большой печалью воспринял эту новость, потому что мы общались с Ламберто совсем недавно. Я узнал, что он был госпитализирован, и позвонил ему. Он сказал мне, что мы скоро встретимся на стадионе..." – рассказал друг Леонарди, президент итальянского клуба "Торрес" Сальваторе Сечи

Ранее мы писали, что страшная болезнь забрала партнера Малиновского. В 21 год скончался игрок молодежной команды "Аталанта" ивуариец Вилли Брасиано.