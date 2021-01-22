Уникальный гол английского вратаря попал в Книгу рекордов Гиннесса

Вратарь четвертой лиги английского футбола Тим Кинг из клуба "Ньюпорт Каунти" одним выстрелом убил двух зайцев. Забил гол и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее вратарь третьего дивизиона в матче с "Барселоной" установил историческое достижение.

На 12-й минуте матча 23 тура чемпионата Англии "Челтенхэм Таун" – "Ньюпорт Каунти" (1:1) Кинг выбивал мяч от ворот. Удар у Кинга получился очень сильным. Мяч пролетел все поле, ударился об газон, перелетел через голкипера соперников и оказался в воротах.

Эксперты высчитали расстояние, которое пролетел мяч – 96,01 метра! Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили: это самый дальний гол когда-либо забитый в официальном матче.

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До этого рекорд принадлежал Асмиру Беговичу из "Сток Сити". В ноябре 2013-го Асмир поразил ворота "Саутгемптона" с расстояния 91,9 метра.

"Я не праздновал гол из-за уважения к коллеге. Есть же вратарская солидарность. Я извинился перед Гриффитсом после игры. Рекорд Беговича? Мы с ним, кстати, хорошие друзья! Я был стажером в "Портсмуте", когда он выступал за первую команду. Даже носили одни перчатки", – вспоминает Кинг.

25-летний Тим Кинг в юности подавал большие надежды. Выступал за сборную Англии U17. Но разумно оценив свои возможности, принял приглашение выступать за национальную команду Уэльса. В ноябре 2019-го вратаря вызывали на отборочные матчи Евро-2020 с Азербайджаном и Венгрией, а в ноябре 2020-го на "товарняк" с США и игры Лиги наций с Ирландией и Финляндией. Но все время Кинг оставался в запасе.