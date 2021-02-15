"Уродов понабирали, бл...": расистский скандал в чемпионате Украины

"Заря" пожаловалась на "Десну", обвинив ее в оскорблении легионеров хозяев

Сегодня в чемпионате страны по футболу вспыхнул скандал на почве расизма. Луганская "Заря" обвинила работников черниговской "Десны" в недопустимом поведении по отношению к ее игрокам. В субботу оппоненты в борьбе за третье место встречались в Запорожье, и верх взяли номинальные хозяева – 2:1.

Вашему вниманию – все результаты 14-го тура чемпионата Украины и таблица.

Суть претензий к "Десне" объясняется в документе, опубликованном на официальном сайте "Зари".

В одном из эпизодов со стороны скамейки запасных прозвучала фраза: "Уродов понабирали, бл..., чернож..."

Луганчане коротко заявили, что ждут реакцию Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола. В подтверждение своих слов они просят посмотреть трансляцию матча, во время которой слышны оскорбления со стороны гостей из Чернигова.

Реклама

Также "Заря" просит выявить конкретного виновника и наказать его, при этом не требуя наложить санкции на "Десну".

Тем временем Гладкого признали лучшим игроком 14-го тура УПЛ.

Смотрите, как "Заря" сражалась с "Лестером" в Лиге Европы: