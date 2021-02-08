Ушел из жизни шестикратный победитель Кубка Стэнли

На счету Бэкстрема 1032 матча в НХЛ и 639 очков

Ушел из жизни знаменитый канадский хоккеист Ральф Бэкстрем. Обладатель награды новичок года в НХЛ и шестикратный победитель Кубка Стэнли в составе "Монреаль Канадиенс", скончался в воскресенье дома после продолжительной болезни. Ему было 83 года.

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Бэкстрем сыграл 1032 матча в НХЛ за "Монреаль Канадиенс", "Лос-Анджелес Кингз" и "Чикаго Блэк Хокс". На его счету 639 очков (278 голов и 361 передача) в сильнейшей хоккейной лиге мира. Также канадец шесть раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, сообщает nhl.com.

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/ Фото: NHL.com

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