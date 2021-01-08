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Ушел из жизни творец единственного олимпийского золота для США

8 января, 21:17

Александр Трикиша

Томми Ласорда оставался самым старым из живущих членов Зала славы

В возрасте 93 лет умер легендарный американский бейсболист и тренер Томми Ласорда. Он на протяжении 20 лет возглавлял клуб MLB "Лос-Анджелес Доджерс" и восемь раз приводил их к победе в лиге, сообщает mlb.com.

В 2000 году под руководством Ласорды сборная США завоевала золотые медали Олимпийских игр в Сиднее. Это золото стало для американцев первым и пока единственным в истории.

Напомним, что медали в бейсболе разыгрывали на пяти Олимпиадах. В 2005 году МОК лишил его олимпийского статуса, но уже на Играх-2020 в Токио бейсбол снова вернется в список олимпийских дисциплин. Самой титулованной командой в этом виде спорта является Куба – три золотые медали.

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В 1997 году Ласорда был введен в Зал славы бейсбола и до последнего времени был самым старым из живущих членов Зала славы.

Вчера мы сообщали, что ушел из жизни украинский олимпийский чемпион и автор 20 рекордов. Владимир Киселев завоевал золотую медаль на Играх в Москве-1980.

Смотрите, как бейсбол вернулся в Южную Корею после жесткого карантина:

Бейсбол вернулся в Южную Корею после жесткого карантина

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тренер бейсбол Олимпиада-2000

Источник: Сегодня|Спорт

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