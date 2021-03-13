Ушел из жизни воспитанник "Шахтера": у него были проблемы с сердцем

Также он защищал цвета "Стали" и "Колоса"

Ушел из жизни воспитанник донецкого "Шахтера" Ростислав Багдасаров. Из-за проблем с сердцем он завершил карьеру в 2017 году в 24-летнем возрасте. В мае ему могло бы исполнится 28.

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Ростислав прошел академию "горняков", но за первую команду не играл, выступая в составе "Шахтер-3". Тем не менее, он провел несколько матчей за молодежный состав, а в U-16 даже носил капитанскую повязку. Из-за серьезной травмы он не смог полностью раскрыться в донецком клубе и покинул команду в 2013 году.

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За свою непродолжительную карьеру он успел поиграть за каменскую "Сталь" и "Колос" из Ковалевки, сообщает profootballdigital в Instagram. Также Багдасаров успел поиграть за юношеские сборные Украины различных возрастов.

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