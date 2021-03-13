Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером

Икер Касильяс и Сара Карбонеро были вместе более 11 лет и трогательно целовались в прямом эфире

Бывший голкипер мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс расстался с 37-летней испанской журналисткой и моделью Сарой Карбонеро. Об этом экс-футболист сообщил на своей странице в Instagram. Пара состояла в отношениях более 11 лет, а в 2016 году сыграла свадьбу. Ранее Касильяс оказался вторым в списке лучших вратарей XXI века.

"Мы с Сарой очень гордимся нашими отношениями и тем, что смогли наполнить друг друга счастьем и любовью. Сегодня наша любовь как пары пойдет разными, но не далекими путями, поскольку мы продолжим вместе выполнять чудесную задачу – оставаться преданными родителями, как мы это делали до сих пор", – написал Касильяс

Бывший вратарь отметил, что это решение они приняли по взаимному согласию:

"Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда. Мы ставим превыше всего благополучие и воспитание наших детей. Главное, чтобы они росли в здоровой атмосфере. Мы не собираемся публично обсуждать наши отношения. Спасибо большое за ваше понимание"

Напомним, что Касильяс официально начал встречаться с Карбонеро, которую признавали самым сексуальным репортером, после победы на чемпионате мира-2010. По окончанию финала голкипер поцеловал Сару в прямом эфире. В 2016 году пара сыграла свадьбу. Касильяс и Карбонеро воспитывают двух сыновей – семилетнего Мартина и пятилетнего Лукаса.

При этом в феврале жена Касильяса была госпитализирована после рецидива рака яичников. Журналистка перенесла операцию, после чего смогла вернуться к нормальной жизни.

Сам Касильяс вынужден был завершить карьеру после сердечного приступа. С "Реалом" он пять раз становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок и четырежды – Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиги чемпионов, два раза брал Суперкубок УЕФА, по одному разу – Межконтинентальный кубок и клубный ЧМ. В составе "Порту" дважды становился чемпионом Португалии, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Испании был дважды чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира-2010.

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Сара Карбонеро – жена Икера Касильяса. Фото из Instagram