Ушел за помощью в 50-градусную жару и умер от жажды: украинская надежда "Дакара" погиб в пустыне ОАЭ

В эти дни в Саудовской Аравии проходит самый экстремальный ралл-рейд на планете "Дакар". Украину в многодневке представляет лишь штурман X-RAID TEAM Дмитрий Цыро, а ведь когда-то у нас была целая команда на ралли! К сожалению, первый и единственный украинский коллектив на "Дакаре" SIXT UKRAINE прекратил свое существование вместе с гибелью основателя – знаменитого украинского гонщика Вадима Нестерчука.

…24 июня 2013 года Нестерчук в Объединенных Арабских Эмиратах проводил подготовку к ралли "Шелковый путь". Украинец тренировался в одной из крупнейших пустынь мира – Руб Аль Хали. Это было любимое место тренировок спортсмена. Местность украинец знал хорошо и в тот роковой день преодолел не одну сотню километров, прежде чем его автомобиль застрял в песках.

Вместе с напарником, местным жителем, Вадим пытался самостоятельно откопать автомобиль, но все попытки оказались тщетными. Тогда Нестерчук принял невероятное для человека с его опытом решение – пешком идти за помощью по пустыне почти в 50-градусную жару.

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Гонщик отправил GPS координаты расположения автомобиля, а затем дал знать о своем месторасположении возле ближайшей трассы. Спасательная группа, получив координаты, тут же отправились на помощь, однако, прибыв на место, нашли Вадима уже без сознания – спортсмен умер от теплового удара и обезвоживания. А вот штурмана спасти удалось, хотя опоздай врачи хотя бы на полчаса, его бы постигла та же участь.

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Коллеги Нестерчука и специалисты недоумевали, как такое могло случиться. Во-первых, тренировки должно проходить не на одном автомобиле, тем более в таких тяжелых условиях. Во-вторых, в штабе команды должны были знать, куда отправился экипаж и сразу же поднять тревогу при длительном отсутствии автомобиля. Также гонщики должны были иметь при себе средство связи, чтобы связаться с командой в случае непредвиденной ситуации, но Нестерчук почему-то проигнорировал все эти правила...

Без своего основателя команда долго не продержалась. "Так открыто и правильно презентовать на ралли свою команду и страну мог только Вадим. Начиная от национального флага на стартовом и финишном подиуме и заканчивая каждой деталью в своих интервью украинским и международным СМИ. А последнее появление на старте и финише "Дакара" в национальной одежде вообще произвело фурор. Он мечтал о большем..." – рассказал пресс-секретарь SIXT UKRAINE Сергей Силин после гибели гонщика.

С 2008-го по 2013 год SIXT UKRAINE не пропустила ни одного ралли "Дакар". В своем последнем сезоне украинцы заняли 10-е место в категории Т1.1 и 26-е в "абсолюте". В следующем году команда ставила задачу улучшить результаты…

Дакар-2021