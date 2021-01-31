Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раунде

Перспективный американский боксер Дермани Рок потерпел неожиданное поражение от своего соотечественника Майкла Полите Коффи. 24-летний Рок до этого поединка не имел ни одного поражения, выиграв все свои 17 боев, однако встреча с таким же непобедимым Коффи завершилась для него нокаутом уже во втором раунде.

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В течение второй трехминутки Коффи дважды отправлял Рока на канвас. После второго нокдауна рефери остановил бой, ведь даже после первого падения было ясно, что шансов выстоять у Дермани нет.

Коффи одержал 13-ю подряд победу в карьере (10-ю – нокаутом) и, казалось, должен устрашать топов супертяжелого веса, однако в его послужном списке тяжело найти мало-мальски знакомые имена. Да и тот факт, что к 35 годам он ни разу не боксировал за какой-нибудь пояс говорит о многом. Правда, в профессионалах он выступает только четвертый год.

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А в рамках турнира по смешанным единоборствам One Championship: UNBREAKABLE II боец сложился, как резиновый, после мощного удара в челюсть. Невероятно эффектный нокаут провел россиянин Бейбулат Исаев.