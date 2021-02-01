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"Усик может победить Джошуа, Уайлдера или Фьюри": катмен из США знает украинца

1 февраля, 17:50

Елена Павлова

Расс Анбер считает, что Александр способен быть топ-претендентом на боксерскую корону

Катмен украинского боксера Александра Усика Расс Анбер рассказал, что у нашего супертяжа большой потенциал и огромные шансы на победу в поединках с такими бойцами, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Ранее мы писали, что Усик так победам не радуется, как снегу!

"Усик способен быть топ-претендентом если не на абсолютную корону в хевивейте, то хотя бы на завоевание ее части в бою против чемпиона. Я говорю не о временном титуле, а о таких соперниках, как Джошуа, Уайлдер или Фьюри. Я считаю, что он легитимный претендент, который может победить. Но победа не будет легкой ни в одном из этих случаев", – сказал Анбер ютуб-каналу Matt Casavant.

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Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

Смотрите, как тренируется Александр Усик

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

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